José Eduardo Derbez quiere a sus padres juntos de nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez quiere hacer lo que parece imposible: Juntar nuevamente a sus padres.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se han dejado ver juntos desde hace varios años, pero su hijo podría cambiar las cosas, pues se propone a reunirlos para su programa de podcast “Pedcast”.

En una entrevista para “Despierta América”, se confirmó el actor e influencer tendrá a sus padres como invitados especiales de su programa.

El actor también me dijo que muy pronto va a pedirle a su papá Eugenio Derbez y a su mamá, Victoria Ruffo que se sienten en la mesa del ‘Pedcast’. Van a hablar y echarse unos tequilitas”, confirmó Jessica Rodríguez, periodista de “Despierta América”.

El joven celebró el éxito que ha tenido su proyecto desde que comenzó, pues a la gente le ha gustado eso de ofrecerle bebidas alcohólicas a sus invitados y ver sus reacciones.

“Le ha ido muy bien, es un podcast más que nada de humor negro, de fiesta, de conocer a gente rara, a gente con oficios diferentes”, contó el joven.

“Llegan muy tranquilos y luego con unos tragos se vuelve muy divertido. El punto es que el invitado se ponga medio happy no yo. Me la llevo más lento, a ellos les sirvo más, y es que he escuchado varios podcasts, en mi opinión, medio de flojera… Quise hacer algo de humor negro en esta época tan difícil”, expresó José Eduardo.

Lo que sí, le daría pena que algunos miembros de su familia escucharan el podcast por las cosas que se dicen.

"Mi familia sabe que lo estoy haciendo pero no sé si lo han escuchado, espero que no porque de repente saco cosas medio fuertes, sí me daría pena, una cosa es entre cuates a que te escuche la familia”, comentó.