José Eduardo Derbez extraña a su mamá

CUIDAD DE MÉXICO.- El confinamiento de la pandemia mundial del coronavirus ha mantenido a las personas alejadas de muchos de sus seres queridos. Este es el caso de José Eduardo Derbez, quien desde que inició la cuarentena el pasado marzo, no ha vuelto a ver a su madre Victoria Ruffo.



Así lo platicó en una conversación con la actriz Mar Saura, a quien le compartió uno de los mayores pesares que ha padecido en esta cuarentena.



Yo en abril cumplí 28, yo solo en mi casa. Tengo desde febrero sin ver a mi mamá, extraño muchísimo a mi mamá, entonces es como de ‘ya, por Dios’…”, mencionó el actor.

Dijo que, aunque tiene la tentación de ir a verla, no lo hace, ya que ha estado en grabaciones y teme que pueda exponer a la actriz de 58 años de edad al contagio.



“Como he tenido que salir a trabajar, de repente me da miedo ir a verla y como ella se está cuidando más, no sé, son muchas cosas…”, explicó.



José Eduardo calcula que esta crisis sanitaria podría terminar por lo menos un año más, por lo que lamenta tener que seguir alejado de sus seres queridos.



“Yo no sé cuándo realmente regresemos a una nueva normalidad, si esto vaya a mejorar o cómo comencemos a vivir nuestras vidas cuando esto mejore, pero yo sigo sin salir, sólo a trabajar (ha abandonado (…) Yo creo que esto tiene que tener un fin, pero le calculo a esto un año más de estar con todo esto”, comentó.



A pesar de no haber podido ver a su madre, José Eduardo sí ha tenido encuentros presenciales con su padre Eugenio Derbez y su hermana Aislinn Derbez.