José Eduardo Derbez confiesa que su apellido no le aseguró el éxito

MÉXICO.- Durante su visita en el programa “Miembros al Aire”, José Eduardo Derbez se sinceró sobre los inicios de su carrera y admitió que su reconocido apellido le trajo algunos problemas aun cuando él consideró que podría ser más fácil conseguir un trabajo.

Comenzó a relatar cómo asistía a diferentes casting con esperanza de conseguir algún papel, pero al no tener éxito llegó a desanimarse y se cuestionó si realmente el mundo del espectáculo era lo suyo, a pesar de la fama de sus padres.

Y al contrario de lo que los demás pensarían, su apellido Derbez no fue de mucha ayuda, aunque José Eduardo llegó a pensar que sí podría beneficiarle. “Hasta yo pensé que iba a ser un poquito más fácil, dije ‘tiene qué ¿no?’. Y al contrario, se cerraban muchas puertas. (…) Hasta que un día llegué a mi casa y literal me tiré a llorar, dije ‘esto no es para mí’”, reveló el famoso.

Al ser hijo de dos grandes referencias del mundo del espectáculo como lo son el reconocido Eugenio Derbez y la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, el actor seguía recibiendo rechazos y “tocando puertas” hasta que un día se le presentó una oportunidad que sería parte de su vida laboral.

Al principio de mi carrera cuando empecé a ir a un casting tras otro y otro, o ir a tocar puertas, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a lo que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado. Empiezas a cuestionarte si de verdad es lo tuyo o no, si quieres seguir en esto o no», dijo.

Eduardo narró que cuando se había dado por vencido y se encontraba llorando, una inesperada llamada lo cambió todo. “Recibí una llamada de Televisa para empezar una novela y de ahí no he parado, gracias a Dios”.

El actor mexicano recordó el único fracaso que ha tenido en su carrera, el cual fue una obra de teatro y confesó que hasta la fecha no ha recibido su pago. Según la anécdota, aceptó porque le dijeron que sería un gran éxito, pero resultó siendo lo contrario.