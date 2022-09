José Eduardo Derbez aclara estado de salud de su padre

Ciudad de México.- La familia Derbez se había mantenido reservada respecto a los detalles del incidente que habría tenido Eugenio Derbez a finales de agosto, ya que únicdamente su esposa la cantante Alessandra Rosaldo había difundido los comunicados en las redes sociales, aunque hoy José Eduardo rompió el silencio sobre el estado de salud de su padre.

En su reciente encuentro con los medios, el actor fue interrogado sobre el estado de su padre, a lo que José respondió: “Bien, bien, creo que ya pronto empieza con las terapias”.

En relación a lo que le había sucedido a Eugenio, el artista mencionó: “Lo que yo tengo entendido es que se cayó y se rompió en varias partes el hombro. Creo que estaba jugando estas cosas de realidad virtual”.

En relación a el hermetismo de la familia Derbez sobre el incidente de Eugenio, José Eduardo dijo: “No, no es que… bueno, el comunicado lo dieron ellos, pero fue jugando este juego de realidad virtual, se cayó y no sé con qué se pegó, pero sí tiene mal el hombro”.

De la misma manera, el artista confesó que ya pudo tener contacto con el hombre que le dio la vida. “Hablé con él el día de su cumpleaños, por videollamada, y está bien”.

No obstante, el conductor se mostró cauto con respecto al tiempo que necesitará Eugenio para su recuperación. “Eso depende de cada cuerpo, él tenía que tener bien, o sea, sin mover, y ahorita vienen ya las terapias, Esperemos que sí (sea de 3 a 4 semanas), depende de cada cuerpo”.

Posteriormente, José Eduardo aclaró el motivo por el que durante el programa La Saga, de Adela Micha, bromeó con relación a que su familia no le contaba lo que sucedió en su momento con Eugenio.

No, que de repente cuando yo les pregunté eran como muy herméticos, no me decían mucho las cosas, pero así somos, así somos las familias... Es que me mandaron un video de él, donde lo estaba checando el doctor, y yo pregunté ‘¿qué había pasado?’, pero no me decían bien, después Vadhir me explicó que había sido el hombro, muy lastimado el hombro, muy roto. No fue la edad ni tiene ningún problema, simplemente se cayó, no sé contra qué se pegó, pero sí fueron muchas fracturas en el hombro”