Jorge Ramos da positivo a covid-19 en sus vacaciones por Seychelles

Miami.- El periodista Jorge Ramos señaló que habría salido positivo al covid-19 mientras se encontraba de vacaciones en las islas Seuchelles, donde aún permanece aislado en un hotel desde hace un par de días con sintomatología moderada y ánimo decaído.

El miembro de la cadena Univisión se encuentra en Mahe, la isla más grande del archipiélago de Seychelle donde junto a su familia, viajó para vacacionar.

Desde su llegada, al tercer día se hizo una prueba de Covid-19 ya que había comenzado a sentirse mal.

Justo como explica Ramos, la peor parte es estar alejado de su familia quienes ya regresaron a casa, así como la constante incertidumbre que le genera estar ''atrapado en el paraíso'' y desconocer ''cómo ni cuando'' va a poder volver a su hogar.

Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir"