Jorge Medina le habría sido infiel a su esposa con la misma mujer que hace ocho años

MÉXICO.- Jorge Medina, el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, está de nuevo envuelto en polémica luego de los rumores de infidelidad de los que ya en el pasado había sido protagonista. Fue en el 2013 que la revista Tv Notas publicó la noticia de que sostenía una relación extramarital con una mujer llamada Sarahí.

En la nota aparecían también las fotografías de la pareja captada sin darse cuenta. Pese a esto, la esposa del cantante, Mónica Sánchez, lo perdonó y tres años más tarde, en 2016, renovaron sus votos. En dicha ocasión, Medina dijo a TV Notas que había dejado atrás las relaciones extramaritales; sin embargo, esta vez de nuevo fue captado con la misma mujer.

Un amigo del cantante contó al medio de espectáculos que esa relación nunca terminó. “Sí, todavía sigue teniendo de amante a Sarahí, ya llevan ocho años juntos y va a ser difícil que él la deje”, contó. También mencionó que el cantante se encuentra con esta mujer cada vez que tiene la oportunidad y que se escapa buscando no ser visto por nadie.

Más tarde agregó que Jorge le compró un departamento en Polanco y que ella siempre ha aceptado la relación aunque sabía que estaba casado.

“Para Jorge es una situación muy cómoda, ya que desde el principio Sarahí decidió aceptarlo sabiendo que es casado y Mónica, su esposa, se resignó a sus engaños, pues en el medio donde él se mueve es lo normal”, aseguró.

¿Qué opina su esposa?

Respecto a la opinión de la esposa, dice que ella prefiere “hacer de la vista gorda”, ya que no está dispuesta a renunciara su marido. Cuando le preguntaron ¿por qué lo tolera?, la fuente respondió: "Porque vive un mundo de lujos y comodidades y obvio no va a renunciar a ello, sabe que no podría tener eso sola”.

Finalmente afirmó que Sarahí también busca mantener la relación para beneficiarse con los lujos que le ofrece el cantante y que no sabe en qué parará la situación. Hasta el momento, Jorge Medina no ha hecho declaraciones la respecto y actualemnete se encuentra en San Diego como parte de una gira por Estados Unidos.