Jolette afirma que la invitaron a La Academia y revela razón por la que no aceptó

MÉXICO.- Desde que se anunció que llegaría a la televisión una nueva temporada de La Academia con la que celebrarían dos décadas desde su estreno, el público preguntó si Jolette estaría de regreso.

Cabe señalar que ella fue una de las concursantes más polémicas y más recordadas del reality, pues se aferró a permanecer en la competencia a pesar de los duros ataques de los jueces, especialmente de Lolita Cortés, quienes le señalaban su falta de talento.

Aunque el equipo del programa nunca respondió a los cuestionamientos sobre el regreso de Jolette, ella misma habló del tema y aclaró que la producción de TV Azteca sí la buscó, pero no lograron llegar a un acuerdo.

En entrevista con Edén Dorantes a las afueras de las instalaciones de Televisa, la también conductora explicó que, por cuestiones de contrato, no regresó al reality.

No pudimos coordinar los tiempos. Hubo una llamada muy amable de una señorita que se llama Adriana, le mando un beso, tratamos de coordinarlo, pero por temas de contrato no se pudo, pero les deseo lo mejor a los chicos, que aprendan, que no lo sufran, que sean muy felices ahí y que no la pasen mal", dijo.

Opina sobre las comparaciones con Rubí

Por otra parte, habló sobre una de las concursantes de la nueva generación, Rubí (conocida por su quinceañera viral), a quien han comparado con ella asegurando que “es la nueva Jolette”.

"Es una niña divina, que yo supe de sus XV años, en su momento, me agobié por todo lo que vivió porque obviamente ya vivió algo muy fuerte; los medios ya la usaron, creo que hasta hubo una muerte en su fiesta [...] entonces yo dije: ‘pobre niña’. Yo creo que ha batallado y no quiero que sufra, todos somos irrepetibles, yo creo que ella va a marcar su propio camino, su propia historia, deseo que le vaya bien y que no sufra”, concluyó.