Joker podría quitarle el trono a Deadpool 2

ESTADOS UNIDOS.- Joker podría convertirse en el lanzamiento estadounidense más taquillero con clasificación R de todos los tiempos, hacia un potencial de $900 millones en ventas globales.

Según información de Deadline, en su tercer fin de semana, el lanzamiento de Warner Bros./Village Roadshow/Bron Studios ganó $107 millones en todo el mundo, enviando su total general a $737.5 millones.

La cinta sólo necesita superar el recuento de $783 millones de Deadpool antes de poseer el récord de recaudación global para un lanzamiento estadounidense con clasificación R. Deadpool 2, con una recaudación global de $ 785 millones, incluye $ 47 millones de su recorte de vacaciones PG-13.

#Joker ha sido invitado al festival de Camarimage, un evento que premia a la mejor cinematografía/fotografía del año.



#Joker ha sido invitado al festival de Camarimage, un evento que premia a la mejor cinematografía/fotografía del año.

El ganador se llevará el premio Golden Frog, de los últimos seis ganadores de este premio, tres han ganado el Oscar a Mejor Fotografía. Es un buen termómetro.

Joker ya ha superado a New Line’s It en todo el mundo B.O. de $ 700.3M, y pronto superará a la WW Warner de $742.1M de The Matrix Reloaded de Warner / VR. El único lugar que le queda al Joker para engañar es en China.

Recordemos que hubo preocupaciones extremas del FBI, el ejército de los EE. UU., LAPD, NYPD y las fuerzas del orden locales en todo el país sobre Joker y su impacto en la sociedad estadounidense obsesionada con la NRA.

Al estrenar la imagen en el circuito del festival de cine de otoño de Venecia y TIFF, Warners cautivó de inmediato a los críticos que le dieron un 68% en Rotten Tomatoes, lo suficiente como para permitir que la imagen se cruce a los no fanboys que están impulsando a Joker a $ 300 millones de dólares nacionales. Joker pronto pasará $ 500 millones en el extranjero. Nancy desglosa las actualizaciones de Joker de este fin de semana aquí.