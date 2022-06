Johnny Depp podría renunciar a los 10 millones de dólares que le debe Amber Heard

ESTADOS UNIDOS.- Tras haber obtenido un veredicto favorable en el juicio por difamación contra Amber Heard, el equipo legal de Johnny Depp habló ante las cámaras de televisión sobre el caso. En una entrevista para el programa Today que se emitió este miércoles 8 de junio, Camille Vasquez y Benjamin Chew dijeron que el fallo es muy positivo para el actor.

“Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’”, dijo la abogada quien además señaló que al actor de Piratas del Caribe lo invade “una abrumadora sensación de alivio”.

Por su parte, Chew asegura que las redes sociales no tuvieron nada que ver en el veredicto de los jueces, quienes se enfocaron solamente en las pruebas presentadas en el exhaustivo alegato. “Fueron seis años de preparación, y creo que pudo conectarse con el jurado y el público en general y contar lo que realmente sucedió en esta relación”, agregó Camille.

Al actor no le interesa el dinero

Por otro lado, los abogados dijeron que el actor podría renunciar a los 10 millones de dólares que Heard debe pagarle, ya que, supuestamente, el actor está conforme con que su imagen haya quedado limpia.

Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él. Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho”, dijo el abogado.

Chew no aseguró que Depp vaya a perdonar la deuda millonaria de su expareja, pero enfatizó que en estos momentos el dinero no es su preocupación. Estas declaraciones se producen a pocos días de que Elaine Bredehoft haya dicho en el programa Today que la actriz no tiene dinero para pagar esta suma.