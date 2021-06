"John Wick 4": Hiroyuki Sanada se une al elenco de la película

CIUDAD DE MÉXICO. - Hiroyuki Sanada, reconocido artista marcial, actor y cantante japonés, se ha unido a la saga de “John Wick” para la cuarta entrega de la película, así lo confirmó Deadline.



Según el portal, Sanada se unió con un papel aún no revelado al lado de Keanu Reeves, Donnie Yen, Rina Sawayama y Shamier Anderson. Según han informado los medios, las tres películas de la saga han recaudado alrededor de 584.7 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Las grabaciones de la película iniciarán este verano en locaciones de Francia, Alemania y Japón, además, está confirmado que “John Wick 4” llegará a los cines el 27 de mayo de 2022 y marcará el regreso de Chad Stahelski como director.



Habiendo admirado durante mucho tiempo a Hiroyuki como actor y actor de acción, estoy emocionado y honrado de darle la bienvenida a la familia John Wick”, aseguró Stahelski.

¿Quién es Hiroyuki Sanada?



El actor y cantante nació en Tokio el 12 de octubre de 1960. Originalmente planeaba ser una estrella de acción, por lo que estudió el estilo Shorinji Kempo y más tarde tomó el Kyokushinkai.



Algunas de las películas más famosas del actor japonés son “Tasogare Seibei” (El ocaso del samurai), Ringu, The Wolverine, Kaito Rubí, entre otras.



Esta no es la primera que Sanada trabajará al lado de Reeves, pues trabajaron juntos en 2013 protagonizando la película “47 Ronin: La leyenda del Samurai”. En 2021 tuvo una exitosa participación en “Mortal Kombat” donde interpretó a Scorpion y posteriormente se unió al elenco de “Army of the dead” de Zack Snyder, una de las películas de Netflix más populares al momento.