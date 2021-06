John Paragon, actor de "Pee-Wee's Playhouse", fallece a los 66 años

ESTADOS UNIDOS.- De 1986 a 1991, Paragon apareció en el "Pee-wee's Playhouse" nominado al Emmy como Jambi the Genie, cuya cara pintada de azul y turbante rojo adornado estaba sin cuerpo en una caja deslumbrante, que se le pedía que se abriera en cualquier momento Pee-wee Herman (Paul Ruebens) también quería pedir un deseo. Y con cada deseo, Jambi cantaba las icónicas palabras mágicas: " Meka leka hi meka hiney ho".

Nacido en Anchorage, Alaska en 1954, Paragon obtuvo su gran oportunidad como miembro del innovador Groundlings Improv Group, y en los últimos años "trabajó con Walt Disney Imagineering en formas de incorporar actuaciones de improvisación en las atracciones de los parques de Disney", según su biografía oficial.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Paragon también prestó su voz al personaje recurrente de "Pee-wee" de "Pterri the Pterodactyl", y cuando no estaba actuando en "Playhouse" se sabía que había escrito varios episodios junto a Reubens, incluido "Pee-wee's Playhouse: Christmas Special" en 1988, que ganó la serie una nominación al Emmy a la Mejor Escritura en un Especial para Niños.

De 1986 a 1991, Paragon apareció en el "Pee-wee's Playhouse" nominado al Emmy como Jambi the Genie, cuya cara pintada de azul y turbante rojo adornado estaba sin cuerpo en una caja deslumbrante, que se le pedía que se abriera en cualquier momento Pee-wee Herman (Paul Ruebens).

Paragon también apareció en una serie de largometrajes a lo largo de la década de 1980, incluyendo "The Frog Prince" (1986), "UHF" de Weird Al Yankovic (1989) y el clásico de canibalismo de culto "Eating Raoul" (1982), y más tarde fue visto haciendo cameos en "Seinfeld".



Compañeros y fanáticos de Paragon lo recuerdan en redes

“Estoy tan triste. Es una noticia terrible ”, escribió la ex estrella de“ Saturday Night Live ”, Julia Sweeney. “No lo conocía bien, pero lo admiraba mucho y era amado profundamente por muchos a quienes conozco bien. Tantas risas. Triste por los Groundlings. Triste por la comedia. Día muy triste. RIP John Paragon”, escribió la actriz, seguido de emojis de corazón.

Paragon también prestó su voz al personaje recurrente de "Pee-wee" de "Pterri the Pterodactyl".

El actor y comediante de "Mad TV" Phil LaMarr agregó que está "conmocionado y entristecido al enterarse del fallecimiento del increíblemente talentoso John Paragon".

“Ramón Azteca, Jambi the Genie, Mr. Excitement, The Breather, The Paragon of Comedy, Groundling, improvisador, escritor, intérprete, productor, lo hizo todo, y de manera brillante”, concluyó LaMarr.