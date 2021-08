John Corbett se casa en secreto con Bo Derek tras 20 años de relación

LOS ÁNGELES, California. – El actor y cantante de country, John Corbett, reveló que contrajo matrimonio hace seis meses con la actriz de cine y exmodelo estadounidense, Bo Derek, con quien tiene una relación de casi 20 años.



En una entrevista con The Talk, el actor de “Sex and the City” le dio la noticia al presentador Jerry O´Connell, a quien le confesó que se casó en la navidad pasada.

¡Bo y yo nos casamos! Somos gente bastante reservada, no hicimos un anuncio, todos nuestros amigos y familiares lo sabían, pero esta es la primera vez que alguno de nosotros ha dicho algo públicamente al respecto porque realmente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, eres mi amigo y ahora supongo que se lo estoy contando a todo Estados Unidos o al mundo”, reveló el actor de 60 años.



20 años juntos



John también confesó que, por fin, y luego de 20 años juntos, Bo y él decidiendo casarse en la navidad del 2020, pero decidió no revelarlo.



“Después de veinte años, decidimos casarnos. No queríamos que el 2020 fuera una cosa que todo el mundo mira hacia atrás y odia. Pensamos en sacar algo bueno de ello”, detalló Corbett.



Bo y John comenzaron a salir en 2002 después de que el amigo de él, el agente de Hollywood Norby Walters, los presentara. Sobre su vida al lado del actor, Derek ha confesado en el pasado: “Me hace reír todo el tiempo. Está lleno de vida, lleno de alegría. Me sentí atraída por él y todavía lo estoy. Nos tomamos las cosas día a día. Creo que cuando comienzas una familia joven y vas a tener hijos y establecer esta nueva rama del árbol genealógico, obviamente es un compromiso maravilloso y significativo. Pero para nosotros en nuestras vidas, aún no ha sido”, señaló Bo en 2020 para Fox News.