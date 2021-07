John Cena reaparece en Money In The Bank

CIUDAD DE MÉXICO.- El evento de Money In The Bank tuvo de vuelta a la afición, pero nadie contaba con el regreso de John Cena, quien ya mandó un mensaje claro, va por el campeonato Universal de Roman Reigns.

El 'Jefe Tribal' derrotó a Edge con ayuda de Seth Rollins, que hizo recordar los tiempos del equipo The Shield, para retener el título y mandar un mensaje claro, "Todo el mundo debe reconocerlo", pero no contaba que hay una excepción, el 'Rapero Mayor' hizo una entrada triunfal para sorprender a todo el Universo de la WWE y encararse con Reigns con el 'You Can't See Me' para confirmar que va por su cetro.

Una vez más, Edge se quedó muy cerca de ser campeón, aplicó su lanza y la llave al brazo que ha hecho sufrir al "Perro Mayor" en las últimas semanas. Pudo salvarse de una intervención de los Usos, pero Rey Mysterio y Domink la evitaron. La intervención que no pudo librar fue la del 'Mesías', que lo atacó con una patada directa al cráneo que lo dejó fuera de combate, situación que aprovechó Roman Reigns para castigar a la 'Superestrella Categoría R' con una brutal lanza que lo llevó a la cuenta de tres.

Enfrentamientos emocionantes

Castigos fuera del ring, rompiendo las vallas que separan al público del ring side no fueron suficientes para Edge, quien parece que quedará lejos de poder conseguir el título Universal ya que ahora se pondrá en la órbita John Cena, quien no lucha en la WWE desde Wrestlemania 36 cuando perdió ante Bray Wyatt "The Fiend".

REY MYSTERIO Y DOMINK PIERDEN EL TÍTULO DE PAREJAS DE SMACKDOWN.

Durante el Kick Off de Money In The Bank se vivió uno de los enfrentamientos más emocionantes de toda la noche. El campeonato de parejas de SmackDown se puso en juego, Rey Mysterio y Dominik pelearon ante Jay y Jimmy Uso.

Fue un combate en el que se pudo observar la tenacidad, llaveo y habilidades aéreas de los Mysterio contra el poderío, rudeza y juego sucio de los Usos. La pelea llevó al filo de la butaca a los asistentes en el Dickies Arena, en Forth Worth, Texas, quienes alabaron a la mitad del combate a los protagonistas.

MÁS RESULTADOS DE MONEY IN THE BANK 2021.

El evento dio inicio con la lucha de escaleras de Money In The Bank Femenil en el que la gran sorpresa la dio la ganadora Nikki A.S.H., quien aprovechó la distracción de seis de sus rivales, que se sometían en lo más alto de tres escaleras, la "Casi Superheroína" escaló y por encima de Liv Morgan pudo zafar el maletín que la da la oportunidad por una lucha titular.

AJ Styles y Omos lograron defender con éxito el campeonato de parejas de Raw después de vencer a los Viking Raiders. La fuerza y estatura de Omos fue la clave para el triunfo ya que con un chokeslam sobre Erik Raider fue suficiente para quedarse con la victoria.

Bobby Lashley retuvo el título de la WWE. Se enfrentó ante Kofi Kingston, pero no dio mucha pelea en el ring. El salvajismo del campeón regresó e hizo lo que quiso con su rival, quien se rindió con el candado característico de Lashley.

Big E. Aplica el Big Ending para quedarse con el maletín

Otro de los grandes momentos de este evento fue la lucha por el campeonato femenil de Raw. La campeona, Rhea Ripley y Charlotte Flair hicieron vibrar a todos los asistentes del Dickies Arena.

La segunda lucha de escaleras de Money In The Bank la protagonizaron los hombres, quienes sacaron sus mejores habilidades para poder hacerse del maletín.

Las últimas acciones las protagonizaron el "Mesías" y Big E. Este último aplicó su "Big Ending" desde lo más alto de una escalera para que le quedara la vía libre y quedarse con el maletín de Money In The Bank.