Joaquín Muñoz es irrelevante para la familia de Juan Gabriel

Después de que el pasado 22 de mayo se declarara a Iván Aguilera, hijo mayor de Juan Gabriel, como el heredero universal del acervo cultural y legal de su padre, muchas dudas han quedado sin resolver sobre qué pasará con ciertos temas.



Uno de ellos son las acciones legales contra las declaraciones del señor Joaquín Muñoz, ex secretario de Juan Gabriel, quien afirmaba que el cantante estaba vivo y sólo él conocía su paradero. Iván Aguilera presentó una demanda por daños morales a los que afirma el albacea de la familia, Guillermo Pous, aún no se conoce la estimación del precio a pagar por la demanda y que el acusado no podría ir a prisión por sus difamaciones.

"Las actitudes y señalamientos que haga el señor Muñoz, no tienen como consecuencia un índole penal, son absolutamente civiles por daño moral, la demanda se realiza por los daños que tengan esos señalamientos y la cuantificación se lleva a cabo en el momento en el que el juez lo determine y al momento de presentar la demanda, y que se logre dictar el daño que se esté ocasionando por todo lo que ha dicho" mencionó el licenciado Pous.

Ante la demanda, el señor Joaquín ha mencionado que es intocable, sostiene que alguna vez Juan Gabriel le dijo que nadie iba a tocarlo, ya que él tenía información. Guillermo Pous mencionó que desconoce los motivos por los cuales él sería intocable y que el sujeto no tiene gran relevancia para la familia.

"No sé a qué se refiere con que él es intocable, pero al final, es alguien irrelevante para nosotros porque no importa que un tercero diga eso, puede decir lo que quiera, pero si él causa un perjuicio a una persona, ya es otro asunto, a partir de ahí cada quien tiene derecho a ejercer diferentes opciones" dijo el abogado.

Por otra parte, el desalojo de las propiedades del Divo en las que ha estado viviendo el señor Pablo Aguilera, hermano del cantante, un tema que había estado en el ojo del huracán cuando el heredero universal de Juan Gabriel mandó el año pasado una orden de desalojo a su tío. Con miedo de quedarse sin donde vivir, el señor Pablo descubrió que la casa no estaba a nombre de su fallecido hermano, si no de Eugenio Martínez, ex mánager del intérprete de "Querida".

Ante esta situación, el licenciado Guillermo Pous respondió: "lo único que se le reclama al señor Aguilera es que devuelva a Iván lo que por derecho le corresponde, si él tiene propiedades que no pertenecen Iván, no haríamos reclamaciones sobre eso. Si ese tercero le permite estar ahí, es algo que a nosotros no nos compete. Pero si tiene algo que le pertenecía al señor Alberto (Juan Gabriel) debe regresarlo".

Y en cuanto al tema discográfico del "Divo de Juárez", hace unos días publicamos una nota sobre la discografía embargada de "Juanga", donde estaba incluida una canción interpretada por el fallecido junto a Enrique Guzmán y Angélica María. Pous menciona que desconoce sobre el material y asegura que los temas serán puestos a disposición de Iván Aguilera. Por ahora, quienes han usado parte de las producciones musicales del "Divo", han hecho todo por la vía legal y si hay alguien que no se apegue a la ley, se hará la investigación pertinente para tomar represalias.

También, Guillermo Pous comentó que no se descarta una segunda temporada de la serie "Hasta que te conocí", por el momento no hay ningún plan para ello, sólo siguen recabando información para tener un acervo biográfico más completo del cantante.