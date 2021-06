Jimmy Fallon y Lin-Manuel Miranda celebran con musical el regreso de Broadway

ESTADOS UNIDOS.- Broadway está de regreso oficialmente, y dos personas que no han ocultado su emoción son el presentador de televisión Jimmy Fallow y el actor Lin-Manuel Miranda.

Para celebrar la reapertura de los teatros, los amantes de "Great White Way", previo a su reestreno en septiembre, los dos amantes de la música interpretaron un elaborado popurrí en "The Tonight Show".

El protagonista claro que fue Kimmy Fallow, que no solo cantó, también bailó a lo largo de 15 espectáculos de Broadway, que tras una larga espera regresarán a función para gusto de su público.

A lo largo de su interpretación, Fallow y Miranda, destacaron momentos icónicos de cada musical y exhibieron a los artistas de los espectáculos, "visitaron" 'Dear Evan Hansen', 'Aladdin', 'Boof of Mormon', 'A Chorus Line', 'The Lion King', 'Six', 'Chicago', 'Phantom oh the Opera', 'Moulin Rouge', Company', 'Wicked', 'West Side Story, 'Hadestown' y por supuesto, 'Hamilton'.

Cuando Fallon le reveló a Miranda que ahora tienen una audiencia completa, lo que marca la primera vez que '30 Rock' tiene un estudio lleno desde que la cuarentena obligó al programa a grabaciones remotas y luego a espectáculos sin audiencia hace más de un año, los dos celebraron con una serenata a la multitud.

Con 'Broadway's Back', una parodia de 'I'll Be Back' de Hamilton. (Una canción que a Fallon claramente le encanta, ya que la interpretó en el Hamilton Mixtape hace unos años).

"En septiembre, para su entretenimiento, ¡Broadway ha vuelto!" Miranda cantó entre vítores, antes de unirse a un grupo sorpresa de artistas que incluían a los veteranos de teatro Kristin Chenoweth, Christopher Jackson, Phylicia Rashad, Laura Benanti, Jimmy Smits y Olga Merediz.

"Volverás, pronto lo verás, recordarás lo que es estar en Times Square, para un espectáculo, saludando a todos los Elmo borrachos", cantaron las leyendas de Broadway Rasahad y Chenoweth, como recordaron Jackson y Benanti. Que el público se "tomara un descanso de Zoom", y que, sí, nuestras plantas mascotas sobrevivirían si dejáramos nuestras habitaciones.

Como Miranda prometió que "hay vida más allá de tus amigos en Netflix, Hulu, Peacock, Disney+", una lluvia de confeti cayó sobre los artistas, quienes celebraron poder actuar nuevamente con gran entusiasmo.

Broadway está programado para regresar oficialmente el 14 de septiembre, con muchos espectáculos que ya ofrecen boletos y anuncian las fechas de apertura en preparación para su regreso al escenario.