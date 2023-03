Jim Parsons, protagonista de "The Big Bang Theory", cumple 50 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Se sabe de sobra que antes del éxito de “The Big Bang Theory”, Jim Parsons ya era un actor con algunos trabajos en cine, teatro y televisión, pero también es verdad que gracias a su papel del físico teórico, Sheldon Cooper, el actor pudo consagrarse y ser reconocido mundialmente. Ya que fue este papel el que más gozo y el que le dio reconocimiento.

Tras miles de audiciones, fue en Big Bang donde alcanzó la fama:

Nacido en Houston, Texas, el 24 de marzo de 1973. James Joseph Parsons, probó suerte en el teatro tras graduarse de la Universidad de Houston donde estudió teatro. Pronto comenzó a realizar audiciones para decenas de proyectos de televisión hasta que llegó 2007, un año que traía bajo la manga el personaje de un hombre muy inteligente, pero antisocial y con conflictos para relacionarse. Supo de inmediato que ese era el papel que tanto había estado esperando.

El impacto de la serie "The Big Bang Theory" fue prácticamente instantáneo y llenó el espacio que habían dejado series como de los años 90, como "Friends", que habían terminado ya. Pronto llegó la fama y la atención del público a esta comedia que ponía a los nerds y antisociales como los principales protagonistas y en donde la gente considerada "perfecta" era minoría. Trazando así otra visión en la TV y una manera diferente de ver la convivencia común con este personaje.

El papel de un genio imcomprendido que lo marco para siempre:

Gracias a su interpretación de "Sheldon Cooper", Parsons ganó cuatro premios Emmy como mejor actor en una serie de comedia, además de un Globo de Oro en la misma categoría.

Fueron 12 temporadas en las que el actor de origen texano conquistó la pantalla chica y antes de culminar la serie, el actor participó activamente en el spin-off "Young Sheldon", la cual aún se mantiene al aire y que tiene a Parsons como el hilo narrador de la historia.

En la actualidad sigue cosechando éxitos y participando en otras cintas:

Tras el éxito de la serie creada por Chuck Lorre, el trabajo se multiplicó en la agenda de Jim Parsons, quien ha incursionado en cintas como "Wish I Was Here", "The Big Year", "Hidden Figures", "The boys in the band" y "The Normal Heart", las dos últimas, enfocadas en las problemáticas que ha vivido la comunidad LGBT, de la cual Parsons no solo es parte, sino un acérrimo activista.

Con 50 años a cuestas, que celebra este 24 de marzo, el tiempo parece no pasar para este actor que ha conquistado al gran público gracias a su carisma y su peculiar forma de actuar.