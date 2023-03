Florinda Meza podría tomar acciones legales contra Carlos Villagrán por 'colgarse de su nombre'

Ciudad de México.- Florinda Meza mostró su descontento al ser interrogada por las declaraciones de su colega, Carlos Villagrán, sobre un supuesto romance que mantuvieron en el pasado.

“(Roberto Gómez Bolaños) me dijo ‘a mí no me interesa que Florinda haya andado contigo’, la hizo su esposa y como tal me respetábamos”, contó Carlos en aquella ocasión.

Florinda enfurece

Tras las declaraciones, Meza reaccionó furiosa durante su encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y argumentó que su excompañero de El Chavo del 8, solo las hace por colgarse de su nombre y fama.

No habla de otras personas o actrices porque no le sirven de promoción. Esa es la palabra (se está colgando), yo no voy a hablar de eso, ¿por qué te prestas a que yo sea promotora de la imagen de alguien?, que además no tiene ni un centavo de valía, para mi gusto”

replicó en primera instancia la actriz.

Podría tomar acciones legales contra Carlos

Como las preguntas por parte de una reportera continuaron, Florinda agregó: “Porque alguien que hace eso, ni como persona ni como hombre, tiene val…, entonces no me pidas que yo haga, y no te prestes tú tampoco, ni tu canal, o ¿quieres hacerle gratuitamente promoción?”.

Acto seguido, la viuda de Chespirito amenazó con tomar acciones legales para que su colega deje de mencionarla en repetidas ocasiones.

“No tengo qué desmentir nada, y menos… ¿tú te pondrías a desmentir por televisión si yo te acuso de violador de niños?, no verdad… ¿por qué?, porque, al contrario, eso lo harías en las instancias adecuadas”, manifestó.

Y subrayó: “Que… si los que hablan mal de mí, supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor”.