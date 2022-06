Jhonny Caz será coronado como rey en el Gay Pride de Ciudad de México

Tijuana BC.- Ahora sí, que sin querer queriendo, el haber compartido su orientación sexual al mundo, generó todo un movimiento en la industria musical, sobre todo en el regional mexicano al que él pertenece, motivo por el que este 25 de junio, Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme será el rey en el Gay Pride de Ciudad de México.

Lo que espero es que con este nombramiento, si ya se abrió la puerta, que no se vuelva a cerrar, no podemos permitirlo. Ahorita es Jhonny, a lo mejor pueden venir otros cantantes, otras propuestas dentro del regional mexicano... Mucha gente dice que estoy en un género machista, donde no éramos bien recibidos en la comunidad, pero a lo mejor lo que faltaba era eso, una figura que llegó a cambiarlo. No sabemos desde cuándo está la apertura, a lo mejor años atrás hubiera llegado otra persona y hubiera tenido este mismo recibimiento y otros cantantes tomarían ese ejemplo, esta apertura sería antes, pero las cosas pasan cuando tienen que suceder”

Afirmó en conferencia vía Zoom.

Interpretará a Grupo Firme

Este mes de junio en el que se celebra la inclusión a la diversidad sexual, con la comunidad LGBTQIA+, Caz adelantó que, durante el evento de coronación interpretará temas de Grupo Firme.

Recalcó que la nostalgia lo ha invadido, sobre todo porque fue un movimiento no planeado, donde ha tenido grandes aliados, sin necesidad de ocultar nada, solo hacer su vida a su antojo.

“Cuando se da a conocer mi orientación sexual se hace todo un movimiento que hasta el día de hoy me está dando estas oportunidades... Estoy feliz, encantado y siempre he dicho que si puedo apoyar a una comunidad que me ha respaldado y llenado de tanto amor, cariño, que me ha dado fuerza, energía e impulsado, entonces debo corresponderles, por eso mi apoyo estará completamente”, dijo Caz.

Para saber

La cantante Paty Cantú también formará parte de este desfile y dijo estar muy contenta de que Jhonny Caz sea el que encabece este año el movimiento.

“Me parece hermoso, espectacular y congruente al final todo lo que tiene que ver con el Pride tiene que ver con la apertura, la integración, la diversidad y el tema de los gustos”, dijo en entrevista vía telefónica.

Agregó la intérprete, que si bien, todo mundo tenía esa mentalidad de música machista, el regional mexicano es la música que representa a México en el mundo entero.

Tome nota

En junio, muchos lugares se llenan de los colores del arcoíris para recordar a grandes símbolos de la lucha por la diversidad: se celebra el orgullo de ser quien eres y amar a quién quieras.