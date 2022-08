Jesús Ochoa estalla contra la prensa tras cuestionamientos sobre la ANDA

Ciudad de México.- El actor Jesús Ochoa confrontó las críticas por su gestión como secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tras las denuncias por spuestas irregularidades en el manejo de fondos.

El artista se expresó sobre dicha situación que atraviesa en su reciente encuentro con los medios y aseveró que el nuevo comité ganó las elecciones de la ANDA.

Hay contra mí seis demandas de cárcel, hay contra mí no sé cuántas denuncias de acoso, hay contra mí amenazas de muerte, hay contra mí... ¿qué más quieren?, aquí estoy, ¿creen que voy a salir huyendo?”

Dijo a la prensa.

Recibe amaneazas

De la misma manera, Ochoa aseguró que ha recibido amenazas por parte del abogado de La Casa del Actor, Javier Coello Trejo. “Lo hago responsable de cualquier cosa que me pasé a mí, a mi familia y a nuestros compañeros”, destacó.

No obstante, Jesús se mostró molesto cuando escuchó las acusaciones de acoso que hizo Cynhtia Klitbo en su contra. “Pregúntale a Cynthia, ¿por qué no le preguntas a Cynthia? Todo esto es su responsabilidad e investigue en la fiscalía a ver si existe alguna demanda”.

Y la situación subió de tono cuando se le cuestionó por los reclamos de fraude en las pasadas elecciones y otros temas con relación al manejo del sindicato.

Contra los medios

“Es muy fácil denostar desde un silloncito con sus mam*d*s. Y ante la denostación ¿qué quieres? Que sonría, ¿ustedes no provocan? No te estoy preguntando a ti, espérame tantito. Respóndeme sinceramente, honestamente y por tu familia, ¿no provocan?”, dijo molesto a un reportero.

Finalmente, el actor le puso un alto a la entrevista y arremetió contra el mismo reportero expresando: “¡Déjame hablar! No me quisiste responder... No me piques, maestro. Ponte a trabajar, no seas hu$v&, y ponte a trabajar, investiga. Qué mentiroso eres, hijo, perdóname”.