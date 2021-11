Jessie J tuvo un aborto espontáneo: “Es el sentimiento más solitario del mundo… la tristeza es abrumadora”

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Jessie J reveló que tuvo un aborto hace dos días, después de que la prueba de embarazo había salido positiva, y sentía un dolor profundo que sólo el tiempo logrará apaciguarlo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante británica publicó una foto en la que aparece mostrando una prueba de embarazo casera que marcaba positivo, pero en el pie de foto reveló lo que menos esperaban sus seguidores.

Ayer por la mañana me reía con un amigo que decía: ‘En serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a todo el público que estoy embarazada? Ayer por la tarde temía la idea de pasar el concierto sin romperme. Después de realizar mi tercer escaneo y me dijeron que ya no había latidos”, escribió Jessie.

La mujer, de 33 años de edad, expresó su sentir ante la situación, quien se mostró devastada ante la noticia y dudosa al haber revelado la noticia, pero a la vez con pensamiento positivo y con ganas de olvidarlo pronto y seguir adelante con su vida.

“Puede que me arrepienta de haber publicado esto. Yo quizá no. De hecho, no lo sé. Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará. Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo. Pero en este momento tengo claridad en una cosa. Empecé a cantar cuando era joven de alegría, para llenar mi alma y la terapia del amor propio, eso nunca ha cambiado y tengo que procesar esto a mi manera”, agregó.



¿Jessie J podrá volver a embarazarse?

La intérprete de “Price Tag” dejó claro que quiere ser honesta con ella misma y con su público, así que por eso fue que decidió compartir sus sentimientos en sus redes sociales y sacar lo que lleva por dentro.

Resaltó que tener un bebé fue una decisión que ella quiso tomar por sí misma, ya que siempre ha querido convertirse en madre y la vida es corta, así que después de esto, no pierde las esperanzas de volver a embarazarse algún día y cumplir uno de sus sueños.

“Quedar embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y sé que volveré a tener. Todavía estoy en shock, la tristeza es abrumadora, pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien. Es el sentimiento más solitario del mundo”, apuntó.

Entre las últimas relaciones que se le conocen a Jessie J está la que tuvo con el actor Channing Tatum, con quien duró dos años de noviazgo intermitente, ya que en 2019 se separaron, pero se reencontraron en 2020 para después terminar definitivamente a finales de ese mismo año.

En marzo de 2021, Jessie J confirmó el romance con su bailarín, Max Pham Nguyen, con quien posó para su cuenta de Instagram y con quien se veía muy feliz.

Se desconoce si aún sigan juntos, aunque la prensa estadounidense especula que la estrella inglesa en estos momentos podría estar soltera.