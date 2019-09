Jessie J dedica nuevo tema a Channing Tatum

LOS ÁNGELES, California.- Jessie J se presentó en el ‘Troubadour’ en Los Ángeles el pasado domingo donde debutó con una dulce nueva canción sobre su actual pareja, Channing Tatum.

"Quedémonos quietos, mantén la calma, así que no nos apuramos lo que somos / Presiona, diviértete / No es una carrera, no hay necesidad de correr / Si es para siempre / Simplemente seamos enamorados", expresa la letra del romántico tema.

Cabe señalar que el actor se encontraba dentro de la audiencia. Esta no es la primera vez que Channing muestra su apoyo en la multitud durante los conciertos de Jessie. El actor llevó a su hija Everly Tatum, de 6 años, al concierto de su nueva novia en Los Ángeles en noviembre pasado.

La pareja comenzó a salir a finales del 2018, pero no hicieron público su amor sino hasta principios de este año, después de que fueron fotografiados tomados de la mano en Londres.