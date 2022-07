Jesse & Joy hablan de la muerte de su padre: ¿cómo le digo a mi hermanita que ya no está?

MÉXICO.- El domingo 3 de julio se publicó otra de las famosas entrevistas de Yordi Rosado y esta vez fue el turno de la famosa agrupación de hermanos Jesse & Joy de sincerarse con el conductor sobre distintos temas de sus vidas personales y profesionales.

Los cantantes hablaron de uno de los momentos más difíciles por los que han tenido que atravesar: la muerte sorpresiva de su padre mientras se encontraba fuera de su hogar. Según contó Jesse, el lamentable deceso se dio justo cuando decidieron tomarse un descanso de la música, luego de más de tres años en giras.

El padre de los cantantes sufrió un ataque al corazón y el hermano mayor fue el primero en recibir la noticia al hablarle a su teléfono celular y recibir la respuesta de un desconocido que se encontraba en el lugar de la tragedia.

Vuelvo a hablar al teléfono de mi papá y me contesta un señor súper random y me dice: ‘es que el señor de este teléfono acaba de sufrir un accidente’, yo lo primero que pensé ‘a lo mejor iba en el coche y se le bajó la azúcar’”, contó el músico.

Jesse le recomendó al extraño que le diera un chocolate, ya que su padre era diabético y pensó que estaba sufriendo de baja glucosa. Sin embargo, el personal médico que atendió el caso le infirmó que el hombre había muerto de un infarto fulminante.

“Me regresan la llamada y me dicen antes de llegar ‘Tienes que ser fuerte para tu mamá, para tus hijos para tu hermana’ [...] por ley no te puede decir por llamada porque pueden ocasionar un accidente, y me dicen ‘tu papá sufrió un infarto fulminante’. Voy llegando y así como de películas, lo acordonaron con unos cartones de publicidad”, recordó.

Le dio la noticia a su hermana

Después contó lo difícil que fue para él, en medio de la sorpresa y el duelo, tener que darle a noticia a Joy. “Le hablo a Joy y pensé ¿cómo le digo a mi hermanita menor que papá ya no está? ¿Cómo le digo?”, señaló.

La cantante dijo que ya tenía el presentimiento de que algo malo había pasado, aunque de igual forma le costó asimilar la noticia y tuvo que pedirle a su hermano que le hablara sin eufemismos. “Papá ya no está [...] Dime las palabras, no me puedes decir ‘papá ya no está’, necesito escuchar las palabras ‘pues es que sí, papá se murió”, contó Joy.