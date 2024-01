Jeremy Allen White se lleva el Golden Globe como Mejor Actor de Serie de Televisión Musical o Comedia por su actuación en la serie "The Bear"

ESTADOS UNIDOS.- Durante la reciente entrega de los Golden Globes, la noche estuvo llena de estrellas y emociones, y entre los destacados galardonados se encuentra Jeremy Allen White, quien se llevó a casa el codiciado premio al Mejor Actor en Serie de Televisión Musical o Comedia por su excepcional interpretación en 'The Bear'.

En el competitivo mundo de los Golden Globes, esta categoría es siempre una de las más esperadas y disputadas. Este año, la lista de nominados incluyó a destacados talentos como Bill Hader, conocido por su brillante desempeño en Barry; la dinámica dupla de Steve Martin y Martin Short en Only Murders in the Building; Jason Segel por su papel en Shrinking, y el exitoso Jason Sudeikis por Ted Lasso.

A pesar de la fuerte competencia, Jeremy Allen White se destacó por su interpretación magistral de Carmen "Carmy" Berzatto en 'The Bear'. La serie, que sigue la historia de un talentoso chef neoyorquino que regresa a Chicago tras la impactante muerte de su hermano mayor, ha ganado reconocimiento tanto de la crítica como del público. La primera temporada fue aclamada por el American Film Institute como uno de los mejores programas del año, y Jeremy Allen White previamente había sido honrado con un Globo de Oro en 2023, un premio del Screen Actors Guild y un Critics Choice Television Award por su convincente actuación.

'The Bear' ha sido elogiada por su capacidad para ser tanto estresante como emocionante, ambiciosa y devastadora. La serie ha dejado una marca imborrable en la audiencia y ha consolidado el lugar de Jeremy Allen White como uno de los actores más destacados de la televisión actual.

Curiosamente, en las últimas semanas, el actor ha estado en el ojo público no solo por su talento actoral, sino también por su supuesta relación con la cantante Rosalía. Aunque no mencionó a la artista en su discurso de agradecimiento, la atención mediática sobre su relación personal ha aumentado, especialmente después de protagonizar una sexy campaña de Calvin Klein.

That's a �� WIN �� for Jeremy Allen White in The Bear �� congrats! #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sjvg9PHduW— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

El reconocimiento en los Golden Globes 2024 marca un comienzo triunfal para Jeremy Allen White en este nuevo año, y su victoria seguramente consolida su estatus como una figura destacada en la escena televisiva y cinematográfica. Aunque no mencionó a Rosalía en su discurso, su éxito y la atención que ha generado indican que el actor está en camino de seguir cautivando tanto en el escenario como fuera de él.