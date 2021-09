Jenny García y su bebé dan positivo a Covid-19

MÉXICO.- La bailarina profesional compartió con sus seguidores que dio positivo al virus de Covid-19, al igual que su hijo Luca que solo tiene dos meses de nacido. De momento, se ha mantenido activa en redes para actualizar sobre su estado de salud y el de su bebé.

Esto lo reveló a través de sus redes sociales que ella y su hijo debieron someterse a una prueba de Coronavirus después de presentar algunos síntomas y, tristemente ambos resultaron positivos. La noticia la compartió en sus historias de Instagram y comentó que, a pesar de cómo se sienta ella, le esta dando prioridad a Luca.

Jenny García confesó que sus síntomas has sido bastante fuertes, pues al pequeño de dos meses le cuesta trabajo respirar, por lo que ha tenido que pasar algunas noches sin dormir solo para mantenerse al tanto de la salud de su hijo.

Hola gente bonita, ando muy desaparecida y creo que tienen saber por qué, no me he sentido muy bien en días pasados y se vale, se vale no querer hablar con nadie, se vale alejarte un poco, se vale llorar, se vale cerrar los ojos y pensar que esto pasaría rápido (…) Desgraciadamente a Luca y a mí nos llegó el bicho de forma inesperada, pegándonos muy fuerte!”, escribió en sus instastories.