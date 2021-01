Jennifer López reveló su plan alimenticio y rutina de ejercicios para mantenerse radiante a sus 51 años de edad

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López es considera una de las cantantes y actrices de Hollywood más hermosas y espectaculares de todos los tiempos, ya que su estructura ósea de mujer latina y su talento artístico, la hace casi única en el ambiente.

Lucir como JLo a los 51 años de edad, no es nada fácil, pero con constante dedicación y esfuerzo, la intérprete aseguró que cualquier persona puede lograr un cuerpo escultural como el de ella, por eso es que compartió su más íntimos secretos de dita y ejercicio con su público.

El sitio US Weekly publicó una entrevista que le hizo a la hija pródiga del Bronx, Nueva York, en el que habla sobre su estricto régimen alimenticio que consta de mil 400 calorías al día y sus rutinas de ejercicio, descanso e hidratación que no cambiaría por ningún otro método.

Según el medio, Jennifer López practica de tres a cuatro veces por semana el ejercicio, lleva una estricta rutina de sueño y tiene el hábito de estarse hidratando para lucir una piel fresca y radiante, además de tomar pocos baños de Sol.

Se dice que la intérprete de “Selena” combina dos métodos de ejercicio: El primero es el de los entrenadores David Kirsch, cuando está en Nueva York, y el de Tracy Anderson, cuando se encuentra en Los Ángeles.

No me gusta hacer ejercicio en la tarde; es más difícil llegar allí cuando ya empecé mi día. Hago ejercicio tres o cuatro veces por semana. Cuando estoy en Nueva York, me ejercito con David Kirsch, es un entrenador increíble. Cuando estoy en Los Ángeles, trabajo con Tracy Anderson. Me gusta el equilibrio que ambos me dan. Tienen dos enfoques totalmente diferentes y me gusta combinarlos”, confesó a US Weekly.