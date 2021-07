Jennifer Lopez habla sobre Alex Rodríguez por primera vez y de su ruptura con el ex beisbolista

LOS ÁNGELES, California. – Por primera vez desde su ruptura, Jennifer Lopez habló sobre la razón que llevó a que su relación con el exjugador profesional de béisbol, Álex Rodriguez, llegara a su fin.



En entrevista con Apple Music, la famosa cantante, bailarina, actriz y empresaria estadounidense, habló con sinceridad sobre el motivo de su separación de A-Rod., señalando que, en un momento, se dio cuenta que su relación ya no era como antes.



“Me di cuenta de que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí. Hay cosas que suceden de repente y que jamás hubieras esperado que pasaran. En mi vida, como le sucede a todo el mundo, ha habido momentos en los que no estoy feliz. Aunque sea buena escondiéndolo al público, todos tenemos lo nuestro”, expresó la cantante.



Una vez que te sientes bien y llegas a la conclusión de que ´esto no es bueno para uno mismo´ o ´esto no se siente bien´ y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás, sino por ti, las piezas empiezan a ponerse en su lugar”, señaló Jennifer Lopez.