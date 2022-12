Jennifer López enciende Instagram con outfit navideño

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López ha logrado una larga trayectoria como actriz y cantante y se ha convertido en una de las latinas más queridas y populares del espectáculo.



En más de una ocasión ha sido protagonista de un sin fin de polémicas, como su reciente enlace matrimonial con Ben Affleck que ha sido una de las relaciones más sólida y mediáticas del espectáculo.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que López compartió una serie de fotografías en las que presumió uno de sus ‘oufits’ navideños además del lujoso árbol que utilizó en su hogar.

En la fotografía se puede ver que en esta ocasión utilizó un pantalón de color rojo, saco de peluche del mismo color y unos lentes de sol que combinaban a la perfección con su traje.

It’s beginning to look a lot like Christmas #ThisIsMeNow @jlobeauty” se puede leer en la publicación.