Jennifer Lopez comparte conmovedora fotografía de su hijo en los brazos de Ben Affleck

ESTADOS UNIDOS.- La familia que han formado Jennifer Lopez y Ben Affleck junto a sus respectivos hijos parece estar muy unida.

Mediante un pequeño video que compartió Lopez en su cuenta de Instagram el pasado domingo por la mañana, se pudo apreciar una conmovedora foto de su hijo Max, de 14 años de edad, en los brazos de Ben Affleck durante lo que parece ser un paseo en automóvil.

La intérprete y actriz acompañó la grabación con un mensaje en el que se lee:

"Esto es... El Día de Acción de Gracias" al lado de las etiquetas que se traducen como: #EstaSoyYoAhora y #Familia.

La tierna fotografía

En la fotografía, Affleck aparece sonriendo mientras el joven se muestra cómodo, apoyándose en el hombro de su padrastro.

Otras imágenes incluyen fotografías de Lopez -madre de Max y su hermana gemela, Emme- junto a familiares mientras cocinan galletas navideñas y muestran sus atuendos invernales: grandes abrigos y camisetas de cuello largo.

En el video se escucha la canción de JLo "The One", proveniente de su album lanzado en 2002 "This Is Me... Then".

