‘This Is Me… Now’: Jennifer Lopez anuncia nuevo álbum

ESTADOS UNIDOS.- Después de ocho años, la cantante Jennifer Lopez regresará a la escena musical con el nuevo álbum, This Is Me... Now, pronto a ser lanzando en algún punto del próximo año.

Durante la mañana de este viernes, JLo compartió un video en sus redes sociales en conmemoración del vigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio This Is Me... Then. El video muestra a la artista recreando la portada de dicho álbum, sin embargo, lo que empieza como un homenaje termina siendo el anuncio de una secuela para dicho álbum.

Además, del sorpresivo anuncio, Jennifer reveló el tracklist completo del álbum, que consiste en 13 canciones:

This Is Me … Now To Be Yours Mad in Love Can’t Get Enough Rebound not. going. anywhere. Dear Ben pt. ll Hummingbird Hearts and Flowers Broken Like Me This Time Around Midnight Trip to Vegas Greatest Love Story Never Told

JLo podría revelar detalles sobre su nueva relación con Ben Affleck

Una de las canciones que más llama la atención es "Dear Ben pt. II", que parece ser una secuela directa de su canción del 2002 "Dear Ben" dedicada a Ben Affleck. Después de reencontrarse y unirse en matrimonio, se espera que Jennifer revele más sobre como sucedieron los acontecimientos que los llevaron hacia el altar.

El álbum supondrá un recorrido por las últimas dos décadas en la vida de una de las artistas más influyentes de la historia y contará con momementos filosóficos y de reflexión que tomarán como punto de partida su pasado para tomar control de su presente.

‘This Is Me… Now’ narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido [Jennifer Lopez] en las últimas dos décadas. Un proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya creado antes, ella escribe y canta sobre su vida y experiencias que resuenan en todos nosotros. Además, estas historias autobiográficas darán como resultado otros proyectos personales que conocerán el próximo año… Más por venir, relata el comunicado publicado por su equipo.

Te puede interesar: Jennifer López publica su primer libro infantil 'Con pollo'