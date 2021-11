Jennifer Lawrence reveló que estuvo bajo el efecto de las drogas para grabar una escena de "Don't Look Up"

ESTADOS UNIDOS.- Para cerrar el año con un extenso catálogo de diversas producciones, Netflix anunció la llegada de su nueva película "Don't Look Up", la cual se estrenará el próximo 24 de diciembre y contará con un elenco lleno de celebridades como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Thimothée Chalamet, Ariana Grande, Jennifer Lawrence y muchos más.

El fim dirigido por Adam McKay es una comedia negra con algunos toques de ciencia ficción que contará la historia de dos astrónomos de muy poca fama que emprenden una gira mediática para alertar a la población de Estados Unidos sobre un cometa que oscila alrededor de la tierra y podría impactar contra esta.

Para dar más detalles sobre esta nueva producción, tanto el elenco como el cineasta compartieron algunos detalles durante una rueda prensa, en donde revelaron algunos datos que sorprendieron a varios usuarios.

Por ejemplo, la película contará con una escena totalmente improvisada por los actores que dura 16 minutos, pero lo que más destacó fue la confesión de Jennifer Lawrence, quien narró una anécdota sobre uno de los momentos más inesperados y divertidos que vivió durante la grabación del film.

Y es que la ganadora del Oscar reveló que consumió drogas para grabar y ser capaz de reflejar el realismo del personaje, la doctora Kate Dibiasky, ya que tiene una escena en la que esta drogada.

Fue por parte del director McKay quien confesó que la actriz pidió permiso para fumar marihuana, ya que la mujer en la ficción estaba drogada de verdad, a lo que el cineasta respondió "Claro, puedes drogarte", además de informar que no estaba embarazada en este momento.

“Todo el mundo se metía conmigo (durante la escena), supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme molestar”, expresó la protagonista de "Mother!".

Aunque hubo quienes quisieron jugarle una broma para aprovecharse de su situación, ya que la guionista Cate Hardman quería proponer que Lawrence hiciera un monólogo al verla drogada, pero al final desistió al considerar que sería muy malo de su parte.

Como parte de la sinopsis de "Don't Look Up", Netflix destacó que la comedia, la creatividad y el suspenso serán lo principal para esta película que promete no defraudar a los usuarios de la plataforma.