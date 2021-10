Jennifer Lawrence luce su vientre de embarazo en una marcha a favor del aborto

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Lawrence hizo una aparcición en la Marcha de las Mujeres para apoyar el derecho al aborto seguro. Estuvo acompañada de la también actriz y comediante Amy Schummer quien declaró “No tengo útero y ella está embarazada, pero estamos aquí”, en la descripción de una fotografía publicada en Instagram.

En la fotografía se le puede ver al lado de la ganadora del Óscar que luce su vientre de embarazo mientras sostiene un cartel en el se lee “las mujeres no pueden ser libres si no controlan sus cuerpos”, mientras Schummer sostiene el mensaje “el aborto es esencial”. En otra de las fotografías que circula en redes sociales se ve a la comediante con un cartel que dice "hagan el aborto seguro y legal para todos".

Jennifer Lawrence en la #WomensMarch recientemente en Nueva York. pic.twitter.com/lCLH4x8xhy — Jennifer Lawrence Spain (@JLawSpain) October 3, 2021

Las actrices son amigas cercanas desde hace años y siempre han sido honestas sobre su opinión en cuanto a los derechos de las mujeres, incluido su apoyo al acceso al aborto seguro. En 2015, Schumer visitó Lawrence después de enterarse del tiroteo de Planned Parenthood en Colorado Springs, donde muerireron tres personas.

Jennifer Lawrence mostrando con orgullo su hermosa panzita de embarazada en Nueva York ❤️ pic.twitter.com/RVlmLhIVhm — Jennifer Lawrence ARG (@JLawrenceARG) October 3, 2021

“Amy es la persona más empática que he conocido en mi vida. Cuando vino esta mañana, estaba llorando [...]. Ella acababa de ver la noticia sobre el tiroteo en Planned Parenthood. Es horrible. No es un ataque a los abortos; es un ataque a las mujeres. Porque Planned Parenthood es mucho más (que una clínica que realiza abortos)”, dijo la estrella a la revista Glamour en febrero de 2016.

El embarazo de Jennifer Lawrence

La noticia de que Lawrence está embarazada se hizo pública en septiembre luego de que su representante lo confirmara. La estrella de Hollywood espera a su primer hijo con el propietario de la galería de arte Gladstone en Nueva York, Cooke Maroney, que es su esposo desde 2019.

GENTE ��

JENNIFER LAWRENCE ESTÁ EMBARAZADA MÍRENLA ������



Y aquí las primeras fotos de confirmación pic.twitter.com/BCUzTRG904 — Jennifer Lawrence ARG (@JLawrenceARG) September 9, 2021

La actriz ha mantenido su embarazo muy privado y ha optado por no compartir detalles en sus redes sociales, ocasionalmente es fotografiada por los paparazzis, pero siempre prefiere no hacer declaraciones. Sin embargo, en esta ocasión no ha dudado en hacer presencia en la marcha, lo cual está siendo muy aplaudido por sus fans en redes sociales.