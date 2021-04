¿Jennifer Aniston adoptará una niña?

CIUDAD DE MÉXICO. – La reconocida actriz y productora de cine estadounidense, Jennifer Aniston, se ha visto envuelta una vez más en rumores sobre tener hijos. En esta ocasión, los medios no dudaron en hacer circular rumores sobre la maternidad de la actriz, quien en repetidas ocasiones ha expresado su desición de no querer convertirse en madre.



Luego de grabar el episodio de reencuentro de la legendaria serie “Friends”, los tabloides europeos comenzaron a difundir el rumor de que la actriz había decidido hacer crecer su familia, y es que, según el diario británico Mirror, fuentes cercanas a la producción de la sitcom confirmaron que la estrella de 52 años había decidido adoptar a un bebé.

Por su parte, el diario The Sun, publicó: “Sus amigos dicen que el proceso de adopción está programado para finalizar en junio. Jen sintió que la reunión era el momento perfecto para hacer el anuncio de su bebé a todo el grupo”.



En el mismo apartado, el periódico agregó que todos sus compañeros se encontraban muy felices por ella, mismos que le estaban dando consejos de crianza.



No obstante, la misma agencia que representa a la actriz se encargó de negar esta noticia, asegurando que Aniston no busca ningún tipo de adopción.



Los rumores de que Jennifer está en el proceso de adoptar un bebé son falsos y nunca sucedieron”, expresaron en un comunicado.



Durante el proceso de rodaje, la TMZ reveló que si bien, la actriz estuvo en pláticas con sus compañeros de reparto, nunca mencionó nada sobre la llegada de un bebé a su vida.



Aniston, ha sido abierta en el pasado sobre la decisión que tomó de no convertirse en madre, pidiendo a los medios que la dejaran de acosar por ese tipo de temas, ya que en 2016 comenzaron a circular los rumores de un posible embarazo.



“La gran cantidad de recursos que se gastan en este momento para descubrir si estoy o no embarazada (por billonésima vez, pero quien está contando) apunta a la perpetuación de esta nación de que las mujeres están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas y tienen hijos”, escribió para el Huffington Post.



Mismo en el que agregó: “Podemos decidir por nosotros mismos, eso es lo bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. Tomemos esa decisión por nosotros mismos y por las mujeres jóvenes en este mundo que nos ven como ejemplos”.



La intérprete originaria de Los Ángeles, California, se encuentra soltera de 2017, año en que terminó su relación con el actor Justin Theroux.



Sobre el programa, se sabe que se filmó durante tres días en los estudios de Warner Brothers en California, y se espera que el especial salga al aire en los próximos meses.