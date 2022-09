Jennette McCurdy comparte cruel carta de su madre: "Estoy tan decepcionada de ti"

ESTADOS UNIDOS.- El mes pasado salió a la venta I'm glad my mom died, el libro autobiográfico de la actriz Jennette McCurdy. En este, relata diversos episodios de maltrato que sufrió por parte de su madre. Estos incluyen desde violencia verbal y psicológica hasta conductas perturbadoras que dejaron huella en la salud física y emocional de la joven. Ahora, para el programa Red Table Talk, con Jada Pinkett, compartió una carta que le escribiera su madre, con una crueldad increíble.

La carta le llegó vía correo electrónico. Contiene una larga lista de reclamos injustificados e insultos denigrantes. Al final de ella, le pide dinero para un nuevo electrodoméstico. La mujer, de ahora 30 años, comenta lo irónico que resulta esa petición después de un abuso verbal tan fuerte.

La actriz de iCarly leyó el texto en voz alta en el programa de Pinkett. En uno de los adelantos de este, puede escucharsele repetir las atroces palabras:

"Querida Jennette: Estoy tan decepcionada de ti. Solías ser mi angelito perfecto, pero ahora no eres más que una pequeña zorra, una mujerzuela, completamente usada", escribió la madre.

Jannette, quien ahora también ha incursionado en la producción, contó que recibió la carta después de que el medio TMZ publicara fotos de ella en compañía de un hombre mayor. La madre las tomó como pretexto para insultar a McCurdy, aludiendo a una relación sexual: "Y pensar que lo desperdiciaste con ese horrible ogro de hombre ... Te vi frotando su repugnante estómago peludo. Añade eso a la lista de cosas que eres: mentirosa, conspiradora y malvada", continuó.

Debra McCurdy también realizó comentarios hirientes sobre el peso de Jennette: "También luces más gorda. Es claro que te estás comiendo tu culpa ... Te eduqué mejor que esto. ¿Qué le pasó a mi buena niña? ¿Adónde fue y quién es este monstruo que la ha reemplazado?", fueron las palabras violentas y manipuladoras de la señora.

También le aseguró que ninguno de sus hermanos quería saber más de ella a causa de lo ocurrido. De hecho, la desconoció como hija. Sorprendentemente, aún se atrevió a pedirle dinero:

"Les hablé a tus hermanos sobre ti y todos dijeron que te repudiaban al igual que yo. No queremos tener nada que ver contigo. Con amor, mamá, ¿o debería decir Deb, ya que ya no soy tu madre? PD. Envía dinero para comprar un nuevo refrigerador; el nuestro ya no funciona".