Jeff Goldblum habla sobre el posible regreso del 'Gran Maestro' en Thor

ESTADOS UNIDOS.- Jeff Goldblum ha estado promocionando su nueva serie que está disponible en Disney+, por lo que se detuvo en Buzzfeed para jugar con cachorros y responder algunas preguntas de los fanáticos. Una persona quería saber si el actor estaría repitiendo su papel de Marvel Cinematic Universe como Gran Maestro en la próxima película Thor: Love and Thunder.

“Hey, estamos hablando de eso, de hecho. Sabes, eso espero. Amo a Taika Waititi, es un gran director y un amigo mío, así que espero que sí ", compartió Goldblum.

Además de la prometedora provocación de una posible aparición en Thor: Love and Thunder, Goldblum también reveló que expresará al Gran Maestro en la próxima serie animada de Disney +, ¿ What If...?

"Pero volví a interpretar el papel hace un par de días", reveló. "Fui a los estudios de Disney y grabé la voz del Gran Maestro para un episodio de un programa que saldrá en Disney + llamado What If ...?", señaló.

Thor: Love and Tunder verá el regreso de Chris Hemsworth como el protagonista. Esta no solo será la primera vez que un héroe de Marvel Cinematic Universe obtendrá una cuarta entrega de su respectiva franquicia dentro de la franquicia, sino que la película también verá el regreso de Natalie Portman como Jane Foster y Tessa Thompson como King Valkyrie, quien llegará a abraza el lado LGBTQ de su personaje.

El primer episodio de El mundo según Jeff Goldblum ahora se transmite en Disney +. Y What if…? se espera que se estrene durante el verano de 2021, y Thor: Love and Thunder llegará a los cines el 5 de noviembre de 2021.