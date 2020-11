Jean Gabriel, hijo de "Juanga", habla de su nuevo disco "Respira"

TIJUANA, B.C.- Juan Gabriel dejó tras su muerte material vocal y varias cosas más con las que se puede trabajar a futuro, como el compartir un dueto al lado de su hijo Jean Gabriel Aguilera, quien lanzó su disco “Respira”.

Pero éste sueño, aún no podrá cumplirlo pues primero quiere trabajar y demostrar quien es, antes de que pudiera “colgarse” de su papá como muchos pensarían.

“De principio he pensado eso, y también soy muy afortunado de que mi papá dejó muchas voces y muchas cosas para poder hacer algo, pero o sea, no quiero apurarme, quiero prepararme y que salga muy bien”, consideró el cantante.

Sabe que el camino no será fácil, que las comparaciones se darán, pero todo está en seguir su corazón, tal y como se lo aconsejaba el cantautor de “Amor eterno”.

“Mi familia me ha dicho que vaya con todo qué no tenga miedo, eso me decía también mi papá, y me siento feliz”, compartió.

Y hace poco se dio a conocer que su hermano, Iván, heredero universal de Juan Gabriel habría ya autorizado seguir creciendo el legado de su padre y la posibilidad de la segunda parte de “Hasta que te conocí”, la serie sobre su vida.

“Tampoco puedo decir mucho porque ahorita está muy cerca para nosotros y estamos trabajando muy bien y se que está en buenas manos, y feliz que ojalá pronto, pero ahorita tenemos que trabajar y hacer muchas cosas bien”, recalcó.

Entre la cumbia y el reggaetón

De su papá tiene toda la experiencia y los recuerdos, por ello, Jean Gabriel Aguilera, se aventura con su disco debut “Respira”.

“Escogí reggaetón y cumbiaton y me gusta de todo y quería tener mi propio sabor”, explicó Jean Gabriel en entrevista vía zoom.

Tímido, pero atento, el joven compartió que los momentos más presentes junto a su papá musicalmente son en el estudio de grabación en Santa Fe, donde desde pequeño aprendió a cantar y bailar, episodios donde surgió el romance con la música.

“Mi papá desde chiquito nos puso en clases de piano y en clases de guitarra, entonces desde chiquito aprendí a tocar instrumentos, pero no tanto de ir a una escuela, fue algo que me enseñó mi papá”, explicó Aguilera.

Reconoció que se enamoró de la música gracias a él, y el amor del cantautor a su trabajo del que aprendió la humildad.

Pero también su gusto por la música varía, pues creció en medio de dos culturas, su primer idioma es el inglés y luego el español, que desarrolló al vivir en Torreón, Coahuila.

“Creo que la mayor influencia que tuve (vivir en Estados Unidos) es aprender a ser humilde o sea porque aquí en Estados Unidos no escuchan a Juan Gabriel, o sea, saben de Juan Gabriel porque hay mucho Latino, pero crecí en dos mundos, tuve la oportunidad de vivir en Torreón, o sea eso me ayudó a sentir y estar más cerca de ser mexicano”, consideró.

El joven talento también compone sus canciones, y tiene el apoyo de Gustavo Farías, quien fuera productor de su padre.

“Con Gustavo Farías me ayudó al primer tema ‘Chiquitita”, dijo que el resto del material se trabajó al lado del hijo de éste, Andrés Farías.

El material tendrá diez temas que irá destapando poco a poco en su cuenta @jeangsbrielaguilera en Instagram.

A detalle

Jean Gabriel Aguilera

Disco: Respira

Canciones: diez temas

Sencillo: Chiquitita, Loco por ti, No puedo Olvidarte

Síguelo: @Jeangabrielaguilera