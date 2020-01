Jared Leto comparte su número de teléfono a sus fans

El cantante Jared Leto ha vuelvo a las pantallas del cine, esta vez para interpretar a un antihéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero en los últimos días causó euforia entre sus seguidores ya que dejó un mensaje muy íntimo en Instagram.

El actor subió un vídeo en el cual compartió su número personal de teléfono, pidiendo que lo contacten y platiquen con él.

“Hola todos. Es Jared Leto, su viejo amigo. He estado pensando en cosas. Los extraño. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, probablemente, debería darles mi número telefónico... Ha pasado un tiempo, me encantaría saber de ustedes. Envíenme un mensaje, cuéntenme si me extrañan, ¿Qué tal? Les devolveré el mensaje. Mi número es 213.335.2223. Lo pondré en el vídeo también. Los amo, cuídense. Adiós”.

Miles de personas afirman que ya le han enviado un mensaje al actor y esperan respuesta.

Otros seguidores de Leto no pueden creer si es cierto o no que ese es su teléfono personal.

Con información de La República.