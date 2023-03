Jane Fonda defiende el derecho al aborto y sugiere "asesinar" a detractores

LOS ÁNGELES.- Durante una entrevista en el programa "The View", la reconocida estrella de Hollywood Jane Fonda defendió el derecho al aborto para todas las personas gestantes e incluso sugirió "matar" a los detractores políticos.

Llevamos varias décadas teniendo el control sobre nuestros cuerpos y siendo capaces de decidir cuántos hijos queremos tener y cuándo. Ahora que sabemos lo que se siente, no vamos a volver atrás, no me importan las leyes, ¡no vamos a volver atrás!", expresó la activista.