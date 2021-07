James Gunn revela la única condición que Warner Bros le puso para hacer “The Suicide Squad 2”

LOS ÁNGELES, California. – A días del estreno de “The Suicide Squad 2”, los fanáticos no podrían estar más entusiasmados por el regreso de sus personajes favoritos a la pantalla grande, pues debido a la pandemia y a las restricciones por el Covid-19, la película sufrió varios retrasos, al igual que otras producciones.



Sobre la famosa película, el director, guionista y productor estadounidense, James Gunn, encargado de este proyecto, señaló que Warner sólo se puso una condición para que llevara a cabo “The Suicide Squad 2”, y esa fue que incluyera a la actriz y modelo australiana Margot Robbie en ella.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



En entrevista con The New York Times, el director expresó que los ejecutivos de Warner le indicaron que podía hacer lo que quisiera y que “no debía” de regirse a lo que estaba ya en la película de David Ayer, sino que esperaban que lo reinterpretara. También expresaron su deseo porque Robbie regresara con su papel de Harley Quinn.



Las declaraciones de James Gunn



Quería crear lo que para mí gusto era el ´Escuadrón Suicida´. Para mí, crear una reacción a la película de David la convertiría en la sombra de David Ayer. Quería que fuera completamente propia. Cuando Warner Bros dijo que querían que hiciera esto, vi la primera película por primera vez, los llamé y les dije: ´Qué tengo que ocultar de esta película?´ Y ellos dijeron que nada. Sólo señalaron que Margot Robbie debía estar en el filme. Pero no tiene por qué estarlo. Podría crear a todos los personajes nuevos o podría mantener los mismos”, señaló Gunn.



Sin embargo, esto no significa que Gunn no quería que Margot no estuviera en la cinta, pues sólo ha hablado maravillas de ella en el pasado, sino que señaló que tenía la libertad de haber “cambios”. Robbie, por su parte, confesó anteriormente que necesitaba un “descanso” de Harley Quinn, pues indicó que es agotador interpretar al icónico personaje.