Jake Cannavale, actor de The Mandalorian, dice que Star Wars: The Rise Of Skywalker es la peor

LOS ÁNGELES.-Obtuvo su papel de actor de más alto perfil hasta la fecha cuando apareció en un episodio de la serie spin-off de Disney + Star Wars The Mandalorian.

Pero eso no significa que Jake Cannavale sienta alguna obligación para alabar Star Wars: The Rise Of Skywalker, el final de la serie de películas.

El actor de 24 años publicó el viernes su disgusto por la película (también producida por Disney) en sus historias de Instagram.

"¡Estoy en el universo de Star Wars ahora!", el joven de 24 años escribió en línea.

"Entonces, ¿no puedo hablar mal del Episodio IX, ¿verdad?... INCORRECTO", señaló Cannavale en su historia de Instagram, que ya ha expirado.

"Rise of Skywalker fue sin duda la peor película de Star Wars. Un fracaso absoluto... Rise of Skywalker (por cierto título tonto) fue peor que 'Phantom Menace' y 'Last Jedi' combinados".

The Rise of Skywalker tiene una calificación del 57 por ciento de Rotten Tomatoes, y entre los críticos más prestigiosos encuestados, solo el 48 por ciento elogió la película.

Concluyó su mensaje, diciendo: "Personalmente, me sentiría bastante deprimido si estuviera en la nueva película de 'La Guerra de las Galaxias".