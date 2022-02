Jaime Camil revela detalles de bioserie sobre Vicente Fernández de Netflix

Ciudad de México.- El actor Jaime Camil se mostró agradecido de poder encarnar a la leyenda Vicente Fernández en la bioserie autorizada por 'El charro de Huentitán'.

Camil exteriorizó su orgullo y satisfacción de poder interpretar el papel protagónico dejando en claro que lo que menos le acongoja son las críticas sobre el parecido con Chente.

Es un honor hacer la serie autorizada por él, él fue quien personalmente contó las anécdotas, las historias para esta serie, y siempre es muy bonito estar haciendo a un personaje tan importante para México, para América Latina, para Colombia, la personificación es lo de menos para hacer a un personaje”

Manifestó Camil ante las primeras preguntas sobre el proyecto.

El Chente de Pablo Montero

Sin tocar el tema del proyecto del mismo tipo con el protagónico de Pablo Montero sin la autorización de la familia Fernández, Jaime remarcó que ha estado en buena relación con los familiares de Vicente.

“Estoy en contacto con Alejandro, mucho, Alejandro quería mucho a mi padre, entonces cuando mi padre fallece Alejandro muy lindo me habló muchas veces, varios días, estaba muy triste, y yo igualmente cuando su papá entró al hospital, también nos afectó a todos, pero vamos muy bien gracias a Dios, Alejandro está fuerte, está bien, la familia no he podido hablar con ella, bueno Gerardo un poquito, con Vicente hablé un poco también, no he hablado con Cuca, digo con María Refugio, perdón, yo le digo Cuca por la confianza de que yo tengo a mi Cuquita”, contó al respecto.

Finalmente, Jaime Camil se dijo sorprendido al conocer distintos detalles de la vida de Chente y señaló que desde que empezaron las grabaciones de la bioserie de Netflix y el canal Caracol TV ha buscado información del artista para hacer su trabajo de la mejor manera posible.

“Todo, estarlo investigando, estar entendiendo todo su caminar, todo su legado, toda su trayectoria, porque la investigación nunca para, siempre estar constantemente viendo entrevistas, viendo su vida, y es increíble lo que por ese hombre pasó y cómo puso él solito la música ranchera en el mapa mundial, y eso es muy bonito, espero que les guste mucho la serie, estoy seguro de que les va a gustar”, remató.