Jaime Camil protagoniza serie “Broke” adaptación de “Que pobres tan ricos”

Jaime Camil visitó México como parte de la gira de promoción de su más reciente película “Loco por ti” y al acudir como invitado al programa de Adela Micha, reveló que se llevará a cabo su nuevo proyecto, “Broke”, el cual está insipirado en “Qué Pobres tan ricos”, telenovela que protagonizó junto a Zuria Vega en 2013.

“Cuando acabo ‘Por ella soy Eva' le digo a Rosy Ocampo: 'fíjate que un amigo mío colombiano vio una propiedad de ‘Pobres rico’ y dijo que me quedaba muy bien a mí. Pero yo no voy a poder porque me voy a ir a Los Ángeles a picar piedra, pero igual lo puedes hacer con alguien más, hay actores muy buenos como Arath de la Torre", confesó.

El actor comentó que la productora no lo tomó muy en serio, pero poco tiempo después le llamaría para decirle que había adquirido los derechos de dicha telenovela y quería que él fuera el protagonista.

Meses después de participar en la novela, Camil tomó el personaje de “Rogelio de la Vega” en la serie estadounidense “Jane the virgin” en 2014.

Jaime le platicó el proyecto a Gina Rodríguez, protagonista de la serie “Jane the virgin”, y decidieron hacer la adaptación estadounidense de “Qué Pobres tan ricos”.

