Jaime Camil no se pronuncia ante comparaciones con Pablo Montero.

Ciudad de México.- Jaime Camil compartió a la prensa sobre su actuación en la serie biográfica ‘El Rey, Vicente Fernández’ en Netflix que se espera para el próximo 14 de septiembre.

“Miedo nunca, miedo jamás, lo enfrentas con emoción, con entusiasmo, con felicidad, presentas un personaje con este peso como tú lo dices, con responsabilidad, con preparación y la consigna número uno era estar alejado totalmente de la imitación, la caricatura y la parodia”, explicó a las cámaras del programa Chisme No Like.

Camil habla de su interpretación de los temas del ‘Charro de Huentitán’

De la misma manera, Camil reveló su secretó al momento de interpretar los temas del padre de Alejandro Fernández.

Grabar sus canciones fue algo muy fuerte, porque la voz de Vicente no la tiene nadie, no la va a repetir nunca nadie, nadie va a sonar como él, entonces como actor lo mejor que puedes hacer es una interpretación. Yo en el estudio tenía las canciones de él, perdón, mi pista musical, mi voz y la voz de Vicente, entonces yo trataba de parafrasear a Vicente, acercarme a su estilo, creo que lo logramos y estoy muy satisfecho con el resultado”

declaró.

Camil habla de Eugenio Derbez

Sin embargo, la cordialidad del artista cambió al escuchar los primeros comentarios y comparaciones con Pablo Montero, que hace meses realizó el mismo papel en ‘El último Rey: El hijo del pueblo’, bioserie no autorizada, y mientras los periodistas hablaban de su colega, Jaime solo dijo: “No sé… alguna otra pregunta”.

Finalmente, Camil externó todo su cariño y mejores deseos a Eugenio Derbez, que continúa en recuperación tras ser intervenido de emergencia por una múltiple fractura en el hombro.

“No he podido (hablar con él), pobrecito, ¿pero está bien no?, ¿qué saben ustedes?... pobrecito, que se mejore pronto, lo queremos mucho, y le deseamos que se recupere, pobrecito, me duele mucho porque es un ser muy querido, muy exitoso y siempre que le pasa algo así a una gente que quieres algo tanto y admiras, te pega”, manifestó.