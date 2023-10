Jacqueline Bracamontes revela la razón por la que buscó terapia psicológica

CIUDAD DE MEXICO.- La actriz mexicana, Jacqueline Bracamontes, compartió detalles íntimos de su vida en una reciente entrevista en Chabán Podcast, conducido por Alejandro Chabán. Durante la emotiva conversación, la actriz abrió su corazón y habló sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su hijo Martín mientras estaba embarazada.



Bracamontes, quien siempre ha manifestado que este ha sido el momento más duro de su vida, narró la experiencia que la marcó profundamente.

"A mí el golpe más duro que me ha dado la vida es el haber perdido a mi bebé. Cuando estaba embarazada de Jacky (mi primer embarazo eran un niño y una niña) y en la semana 34 empecé con contracciones", explicó con la voz entrecortada.

Para superar este doloroso episodio, Jacqueline Bracamontes decidió buscar ayuda en la terapia psicológica. En la entrevista, compartió cómo la terapia fue fundamental en su proceso de sanación.



"Cuando mi hijo falleció, yo no asistía a terapias psicológicas. La pérdida de mi hijo me impulsó en ese momento a tomar la decisión y mi esposo me ayudó mucho, él enfrentó la situación de una forma muy diferente a la mía".