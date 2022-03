Jacky Bracamontes reveló cómo es su relación con su suegra

CIUDAD DE MÉXICO.- Jacqueline Bracamontes se ha destacado en la televisión mexicana con su larga trayectoria artística, al convertirse en una de las conductoras con más popularidad dentro y fuera del país.

Hace un par de semanas que la también actriz estuvo en fuertes polémicas debido a la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, porque Jacky llevó a mantener un romance con el actor hace muchos años.

Jacky Bracamontes fue una de las invitadas en el programa ‘Mesa caliente’, de Telemundo donde se mostró sincera y habló un poco más de su vida personal en especial de la relación que mantiene con la señora Virginia Telich, mamá de Martín Fuentes.

A diferencia de otras situaciones, la conductora reveló que ha mantenido un muy buen lazo con su suegra, que constantemente los ha visitado y ha pasado tiempo con ellos y con sus hijas.

La verdad es que la quiero mucho, es una señora muy linda, de hecho pasa temporadas con nosotros aquí en Miami, porque ella vive en México, pero se viene… Le mando un beso”, reveló la conductora.

A pesar de que Doña Virgina vive en México en más de una ocasión ha pasado algunos meses en Miami, para poder visitar a su hijo y nuera, además de que durante su presencia se dedica a ayudarlos con cualquier cosa.

Jacky Bracamontes ha formado uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo a lado de Martín Fuentes y esto se ha debido a que han podido ser un gran equipo con sus cinco hijas, quienes a su corta edad se les ha caracterizado por su inteligencia.

Además la pareja ha intentado implementar en sus hijas el gusto por los deportes extremos, es por eso que en distintas ocasiones las han llevado a esquiar, surfear entre otros deportes.

Jacky Bracamontes quiere escribir otro libro de vivencias

Aunque la actriz estuvo en vuelta en un escándalo entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, pero aún así desea poder escribir otro libro actualizado con todo lo bueno que ha pasado en su vida.

“Estoy tranquila, estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy, y todas las vivencias que me han tocado vivir a través de mi vida me han hecho la mujer que soy hoy, así que no, una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas, tanto laboral como personal”, manifestó la conductora de televisión.