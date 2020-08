Jacky Bracamontes luce espectacular en la final de La Voz US

EU.- Jacqueline Bracamontes se ha encargado en estos meses de compartir en sus redes sociales cada atuendo que utiliza en los programa de la Voz US y en esta ocasión no pudo ser la excepción y dio a conocer su 'look' en la gran final del programa.

La también actriz mexicana se ha distinguido por su belleza y carisma pero sin duda también por el buen gusto que tiene para vestir y que ha sido reconocido por todos sus seguidores.

Hace unas horas Jacky compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que se le puede ver con un vestido de color azul que utilizó para esta noche, con pedrería en todo su atuendo, también con una transparencia sutil y por supuesto con su cabellera suelta.

La reconocida conductora lució espectacular en esta transmisión y sus seguidores se encargaron de halagarla y llenarla de comentarios positivos.

En otra de sus publicaciones la actriz dedicó un mensaje conmovedor a todo el equipo que forma parte de La Voz y que la acompaño en cada momento que vivió en el programa.