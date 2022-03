J Balvin se presentará en la 64° edición anual de los Premios Grammy 2022

Tijuana BC.- Primero le hizo el feo a los Latin Grammy, se hizo de enemigos por su postura a la Academia de la Grabación y ahora resulta que J Balvin se presentará en la gala 64 del Grammy en Las Vegas, Nevada.

El próximo domingo 3 de abril, el colombiano subirá al escenario del MGM Grand Garden Arena junto a María Becerra con quien interpretará “Que Más Pues?”.

Con la vibra alta y agradecido de poder estar el próximo 3 de abril con @recordingacademy en los #GRAMMYS con @mariabecerra en @cbstv Gracias Paz en la Tierra”

Así compartió Balvin la noticia de su participación.

Llamó a boicot

Pero esa emoción no sintió en septiembre del año pasado, cuando la Academia dio a conocer los nominados y no le parecieron las ternas, y llamó a boicotear el evento.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan”, dijo en sus redes sociales en septiembre. “Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento”,

Entonces, René Pérez “Residente” se le fue a la yugular y se desató uno de los pleitos más virales hasta entonces entre dos artistas, tanto que el puertorriqueño comparó su música con un carrito de hotdogs.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron trece veces no ibas pa’ los Grammy... Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, le lanzó Residente.