¿Ivonne Montero se quitaría los implantes?

Ivonne Montero confiesa si ella se sumaría a sus compañeras quitándose los implantes para evitar la “Enfermedad del Implante Mamario”, siguiendo los pasos de Michelle Renaud.

No lo haría, me siento feliz, me siento contenta, me gusto como soy, y sí está de moda, ¡que padre! Las que puedan y quieran está increíble”, argumentó.