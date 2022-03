Itatí Cantoral hará que Thalía venga a México; ¿Volverán a colaborar en proyecto?

Ciudad de México.- La actriz Itatí Cantoral dijo estar platicando con Thalia acerca de un proyecto juntas, además de que le haría venir a visitar México durante las próximas semanas.

En su encuentro con la prensa, promocionando la obra 'Sola en la oscuridad' Cantoral relató que planea hacer una película con Thalía.

Yo tengo un plan… ¡y no van a arruinar mis planes!, no les puedo contar, pero tengo un plan y estoy platicando con ella, va a ser en un plan más fantástico y vamos a trabajar juntas si Dios quiere”

Dijo Cantoral.

Ante los cuestionamientos sobre una colaboración en redes osciales, Itatí respondió: “No, no, no… en cine, no puedo decir más”. Aunque los reporteron insistieron con la idea de un dueto musical, a los que la actriz respondió riéndose: ''La Guadalupana a dúo''.

Thalía viene a México

Finalmente, Itatí Cantoral confesó que su amiga regresará a su país natal para apoyarla en su puesta en escena. “Ya lo hablamos, va a venir a las 100 representaciones, Thalía va a ser mi madrina de develación de ‘Sola en la Oscuridad’”.

Como se recordará, las actrices marcaron la década de los noventa al colaborar en la telenovela “María la del Barrio”, donde Itatí encarnó a la mítica villana Soraya Montenegro, que a la fecha es recordada en redes sociales.