Iseya Yusuke es arrestado por cargos de drogas

TOKIO.- Iseya Yusuke, un actor veterano que ha trabajado con Miike Takashi, Kore’eda Hirokazu y otros directores japoneses destacados, fue arrestado el martes en Tokio por posesión de marihuana.

Según información de medios locales, la Policía Metropolitana de Tokio encontró cuatro bolsas de marihuana, unos 20 gramos, en un cajón de su residencia de Tokio alrededor de las cuatro de la tarde del martes. También se descubrieron papeles de liar sobre una mesa.

“Este incidente es extremadamente lamentable. Nos disculpamos profundamente con los fans y todos los interesados por causar tanta preocupación y molestia”, señaló la agencia de Iseya, Kakuto Entertainment durante un comunicado.

Nacido en Tokio en 1976, Iseya es medio hermano del diseñador de moda Yamamoto Kansai. Mientras estudiaba en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, comenzó a modelar y pronto hizo la transición a la actuación en cine y televisión, siendo su primer crédito en la pantalla la fantasía de 1998 de Koreeda, "After Life". También apareció en 2007 Eastern Western "Sukiyaki Western Django" de Miike, que fue filmada completamente en inglés y contó con un cameo de Quentin Tarantino. También trabajó con Miike en el espadachín samurái "13 Assassins" en 2010 y el actor de acción del inframundo "Shinjuku Swan" en 2015.

Más recientemente, Iseya protagonizó la exitosa comedia de 2019 "Fly Me to the Saitama" como líder de una rebelión contra los poderes corruptos de Tokio. También aparece en la próxima película de acción de lucha de espadas "Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I - The Final", cuyo lanzamiento se pospuso hasta 2021.