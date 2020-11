Isabel Madow recupera su peso después de haber tenido 30 kg arriba

CIUDAD DE MÉXICO.-Isabel Madow con sus 47 años luce una figura espectacular, pero en los últimos años ha pasado por situaciones difíciles, que ha tenido que salir adelanto, es por eso que por medio de sus redes sociales compartió su proceso.

La modelo contó por medio de su cuenta de Instagram que entre los años 2006 u 2008, tuvo que ser operada alrededor de 7 veces por quistes hemorrágicos y 4 operaciones que se realizó tuvo que ser de emergencia, porque uno de sus ovarios estuvo a punto de explotar y ponerla en preligro.



Después vino su embarazo y esto ocasionó que tuviera un descontrol hormonal lo que ocasionó que subiera bastante de peso entre otras cosas que pasó en esta etapa lo que hizo muy evidente el cambio físico que tuvo.

Posteriormente vino su embarazo en 2016, "en ese momento las hormonas se me fueron al cielo y engordé 30 kilos más el bebé. Entre algunas cosas que me pasaron me dio preclampsia", explicó.

Esta subida de peso le trajo reacciones negativas, "en 4 años sufrí mucho bullying y críticas a mi cuerpo sin piedad, yo sin embargo me siento muy bendecida y agradecida con Dios por tener a mi bebé y volvería a hacer todo igual sabiendo que él viene".

Hasta que Isabel encontró un producto supuestamente natural para poder bajar de peso, la modelo ahora dulce muy delgada y ha logrado obtener la figura que tenia, además de que

se ha sentido mejor de salud.

En sus redes sociales ha ido compartiendo fotografías de los cambios físicos que ha tenido durante este tiempo, gracias a la alimentación y tratamientos que realiza.

Con información de TV NOTAS